名模隋棠日前出席新戲《親愛壞蛋》記者會，這不僅是隋棠睽違5年重返劇組拍戲，更是隋棠繼《犀利人妻》後、相隔12年再度與「瑞凡」溫昇豪合作，也讓這部戲話題十足，不過隋棠當天出席活動身穿的一襲印花長洋裝，卻被眼尖網友發現，和大陸女星秦嵐去年出席活動的禮服撞衫了，儘管身為凍齡美女的隋棠和秦嵐，都各自穿出風格，不過網友仍分析，隋棠以其中1關鍵優勢險勝。

41歲隋棠日前身穿一襲印花長袖洋裝出席新戲《親愛壞蛋》記者會，洋裝的貼身設計不僅透出隋棠的S形身材曲線，而名模出身的隋棠，更能凸顯天鵝花紋的貴氣，隋棠舉手投足凍齡又超氣質，完全不像是3個孩子的媽咪。

名模出身的隋棠，更顯天鵝花紋的貴氣。（圖／本報系資料照片）

不過就有細心網友發現，《延禧》的最美皇后秦嵐早在去年底出席品牌活動時，就穿過同樣天鵝印花洋裝，42歲的秦嵐完美穿出古典氣息，而洋裝的白底設計，也讓她的肌膚更顯白皙、細緻，纖細身材相當不科學。

秦嵐穿出古典氣質。（圖／取材自秦嵐、秦嵐工作室微博）

其實隋棠和秦嵐都各自穿出一番風情，雙姝都是凍齡美魔女代表，整體狀態都極佳，不過有部分網友則點出1致勝關鍵，那就是173公分的隋棠相較於165公分的秦嵐，更能駕馭這套長洋裝，加上隋棠是模特兒出身，身材比例較佳，隋棠也以此關鍵略勝一籌。