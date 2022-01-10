網家(8044)2021年12月營收42.44億元，年增1.73％，其中，第四季在雙11帶動下，單季破百億營收，以139.8億元創單季新高，年增11.1％；2021營收為486.13億元，年成長10.81％，亦創新高。數字(5287)12月營收1.56億元，年增16％，創同期新高，第四季合併營收4.72億元，創單季新高，2021年營收16.85億元，年增率9％，受益旗艦平台持續成長與香港8591寶物交易啟動收費，Tasker與結婚吧持續挹注營收，推升2021年營收創新高。

網家指出，今年1月農曆年前採買旺季將帶動各平台營運表現，不少消費者傾向在家吃年夜飯，年菜預購開賣與年貨現貨銷售比以往熱絡，且適逢企業舉辦尾牙犒賞員工之際，企業大宗採購3C與家電需求強勁，皆將帶動1月營運動能。

數字第四季營收創單季新高，主要台灣591房屋交易，市占第一優勢，且透過優化使用者需求，大數據與多元化房市資訊服務，快速媒合交易，推升台灣591房屋營收表現，另外，8591寶物交易，台港兩地持續受益遊戲需求穩健，且Tasker出任務外包網，持續推升服務及品牌知名度，營收穩定成長。

數字表示，今年持續打造生活服務資訊生態圈，優化既有站台移動端使用者體驗，增加多元的收費方式，並擴增異業合作機會，提高各平台價值，隨著台灣疫情可控，民生消費需求回溫，房市、車市需求不墜，加上人力服務與婚宴商機，各平台營收持續成長可期。