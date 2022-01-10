雲林縣虎尾鎮大成商工顏粲哲「餐服托盤」有1套，勇奪國際大賽金牌。（大成商工提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮大成商工餐飲科學生顏粲哲，參加加拿大國際餐飲大賽，勇奪「餐服托盤競賽」金牌，10日顏粲哲表示托盤服務是餐飲人員基本功的指標之一，看似簡單，其實包含很多細節，在老師用心訓練下加上自己不斷揣摩，才能在國際比賽拿獎為校爭光。

顏粲哲原本在大陸廣東就讀餐飲職校，1年後因疫情回台進入大成商工，從1年級讀起，目前為餐飲科2年級學生，大陸求學1年的歷練，讓他深知餐飲業的競爭，因此更加努力學習，老師也相當看好他，鼓勵他參加去年底舉辦的「加拿大國際餐飲大賽」。

「加拿大國際餐飲大賽」因疫情採線上比賽，顏粲哲報名「餐服托盤競賽」，參賽者須自行拍攝約2分鐘影片，上傳網路由評審評比，評分標準包含儀態、平穩度、托盤物擺設、速度等項目，共有10餘國家選手參賽，競爭相當激烈。

顏粲哲表示，在指導教師林采瑩帶領下，除了課堂上的訓練，放學後與假日還會在校練習，他認為餐服托盤除了要親切得體，讓人有賓至如歸的感覺，還講究精準度，倒水時的水量控制、速度都要掌握好，才能顯示其專業性。

顏粲哲說，自己在國中時期相當叛逆，後來藉由學習餐飲找到人生目標，他很珍惜老天爺給他這個機會。「凡事盡全力不留遺憾」是他的座右銘，因此賽前訓練時軍事化嚴格要求自己，比賽時全心投入，終於為自己贏得金牌，也為學校爭光。

林采瑩指出，粲哲不常笑，走路也不夠挺，因此要求他不斷練習微笑、挺胸走路，從酷男孩轉變成陽光男孩，贏得評審青睞。校長雷新峯則鼓勵粲哲精益求精，持續在國際舞台展現自己，成為台灣之光。