南投縣子弟林銘昌、吳俊賢及陳宥霖，分別獲得2021年德國紐倫堡國際發明展銀牌，副縣長陳正昇10日接見並頒獎表揚，也勉勵3位優秀青年，未來能持續為南投及台灣爭光。

德國紐倫堡發明展是全世界規模最大的發明展，本屆發明展有來自35國將近400項發明參賽，台灣代表團參賽的14件作品中，共獲得3面金牌、6面銀牌及3面銅牌，其中兩組人馬來自南投，分別為林銘昌的「智慧型永續循環農漁業系統」、吳俊賢及陳宥霖的「同步煞車與ABS做動機構」都榮獲銀牌。

陳正昇表示，這兩組發明的功能性非常強，智慧型永續循環農漁業系統，不論是應用在農漁業界，或一般民眾養殖植栽或寵物都非常有幫助；同步煞車與ABS，可避免因交通事故而喪失性命的悲劇。

教育處長陸正威說，縣內推動科普教育不遺餘力，學生在進入大專院校或者進入業界研發，都有非常好的成果；國際間的發明大國，如丹麥、瑞士等國家，都挹注大量資源推動科技研發，也藉此推升國家經濟繁榮，更是國力的展現。

林銘昌是名間鄉人，看到長輩種菜、養家禽，卻因此受限無法遠行，因此設計可遠端操作的「智慧型永續循環農漁業系統」，結合AIoT設備，讓長者能遠端控制生物管理，透過水質淨化槽處理，讓水可以循環使用。家禽產生的糞便由收集板沖刷至農耕平台做肥料，可減少對環境造成的汙染。

吳俊賢及陳宥霖分別住在埔里鎮及草屯鎮，目前是國立勤益科技大學學生，兩人發現自行車友在車速過快或遇到突發狀況時，本能反應會將煞車按到底，容易使煞車鎖死而造成打滑；為了保障行車安全，兩人共同發明「同步煞車與ABS做動機構」，不僅能使前後輪同步煞車，也有將前後輪煞車力不平均，轉換為ABS點放效果的功用，提升安全。