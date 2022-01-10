立委江永昌表示，中央將協助推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，同時於各里舉辦說明會，盼可協助住戶改善用水問題。（江永昌服務處提供）

新北市中和區8個高地社區，因地勢問題數十年來僅能靠自行興建的加壓設備供水，但長年以來設備老舊、漏水嚴重，住戶們盼政府可以盡速協助，立委江永昌表示，中央將協助推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，同時於各里舉辦說明會，盼可協助住戶改善用水問題。

中和區錦昌里、錦和里、中興里有8個社區，因位處高地多年來都靠加壓設備供水，但設備長年使用、漏水嚴重，住戶們還須繳納漏水費用，宛如二等公民，無法與一般民眾享有相同的自來水費。

江永昌說，水是重要民生物資，政府有責任協助民眾克服供水困難，而新北市早已升格為直轄市，水資源不能放任流失，中和至少8個社區符合改善計畫中的資格，漏水最嚴重的社區，平均僅一期水費即可流失達7000度，不僅造成水資源浪費同時住戶還須負擔漏水差價。

江永昌提到，漏水亦可能導致山坡土質鬆散，進而危害周遭住戶居住安全；中央協助推動的計畫分為兩階段，第一階段為「工程設施改善」，立即性修復現有設備。

第二階段為「代管操作加壓管路」，管線的設備維護責任將交由台北自來水事業處全權負責，而總經費將由政府支出80％作為補助，兩階段各有10萬元上限，其餘20％與補助不足數由住戶共同分擔，費用會依20年期分攤至每2個月的水費帳單。

江永昌說，計畫是為全國訂定的通用規範，而各社區實際情形有所不同，並非皆如民眾意願有足夠誘因，會於各里舉辦說明會，同時將民眾建議納入評估改善，盡速改善用水問題。