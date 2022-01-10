立法院下午進行朝野協商海空戰力計畫提升特別預算，做出決議，武器裝備減列3億元，一般採購作業刪減1000萬元，均科目自調；另高效能艦案的標餘款不能留用，以及每年至少向立法院專案報告一次。

國防部向立法院提出2373億元海空戰力計畫提升特別預算，在減列3億1000萬元後，總金額約為2370億元。

朝野立委發言均表示支持國防安全，但要求做好監督，包括利益迴避，另在招聘人員上，中科院今後改成聯合招聘，不再由單位各自單獨招聘。