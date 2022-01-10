海空戰力提升特別預算 朝野協商決議刪3億1千萬元 17:182022/01/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海空戰力提升特別預算，朝野協商刪3億1000萬元。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院下午進行朝野協商海空戰力計畫提升特別預算，做出決議，武器裝備減列3億元，一般採購作業刪減1000萬元，均科目自調；另高效能艦案的標餘款不能留用，以及每年至少向立法院專案報告一次。 國防部向立法院提出2373億元海空戰力計畫提升特別預算，在減列3億1000萬元後，總金額約為2370億元。 朝野立委發言均表示支持國防安全，但要求做好監督，包括利益迴避，另在招聘人員上，中科院今後改成聯合招聘，不再由單位各自單獨招聘。 《地制法》修正草案是否納臨時會朝野協商無結論 明談話會表決 Fed鷹派、疫情升溫 傳產股有戲 #戰力 #特別預算 #1000萬 #立法院 #海空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立法院臨時會常態化 蔡壁如批藍綠休會期猛塞案讓人傻眼 10:232022/01/04 政治 籲國民黨面對新竹縣市合併 柯建銘：林智堅不管如何都不可能選 11:092022/01/03 政治 國防預算3726億 立院初審只刪1億 04:102022/01/03 焦點要聞 智機、5G投抵延長 拚完成三讀 04:102022/01/04 財經要聞 長女繼承母遺產「少1000萬」 查真相心寒 怒送2弟坐牢 22:402022/01/01 社會 立院擬朝野協商討論臨時會 柯建銘：納入修憲議程 18:262022/01/02 政治 立院臨時會討論「修憲、地制法」柯建銘挨轟反酸在野黨：恐林症 12:502022/01/05 政治 參謀總長服役年限可延一年 國防部：有利國防政策延續 16:222022/01/05 政治 親赴萬華同台林昶佐 蔡英文喊：讓他留在立院「繼續支持我」 15:352022/01/06 政治 柯建銘稱立院群魔亂舞現形 藍委酸：吃了誠實豆沙包 16:512022/01/04 政治 中職》統一強化攻擊 簽下胡金龍 19:002022/01/04 體育 政治熱門新聞 林昶佐罷免為何失敗？宅神竟點名這大咖：他是戰犯 - 政治 看到台中補選結果 彭文正驚：有人要倒大楣了 - 政治 2022台北市長6強爭霸？郭正亮預測：他不可能 - 政治 中二補選顏寬恒惜敗 趙少康曝顏家最初心聲 - 政治 2022盧秀燕連任恐被補選結果影響？黃暐瀚脫口8字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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