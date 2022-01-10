基隆市消防局今日下午4點接獲通報，有一艘ATF-563大台艦冒出濃煙，消防員趕往現場時，已由軍方人員撲滅火勢，所幸無人傷亡，詳細起火原因待港消調查釐清。

民眾表示，今天下午行經時，看見一艘停泊在西1B碼頭ATF-563大台艦，其煙囪冒出濃煙，但軍艦並未發動，擔心發生意外，趕緊打電話報警，所幸當時有軍方人員率先使用滅火器將火撲滅。

基隆市消防局接獲通報後，立即派遣仁愛、信二分隊前往救援，抵達時火勢已撲滅，並交由港消釐清詳細起火原因。