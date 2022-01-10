中租控股旗下的中租能源與宏碁，共同投資電力設備大廠華城電機旗下專營電動車充電事業的華城電能科技，三方將攜手合作充電站與儲能事業，布局電動車市場。

中租控股表示，投資華城電能，著眼於其軟硬體、儲能設備的豐富經驗，且結合宏碁精研智慧交通技術，中租從節能設備的融資租賃出發，走入太陽能電廠建置維運的創能，延伸至儲能，跨入電動車市場，更進一步串連整體綠能產業價值鍵。

華城電機生產變壓器、開關及配電盤等重電設備，近年積極發展能源與離岸風電相關電力設備，於2020年設立自有品牌「EVALUE」，投入電動車充電站；2021年中，並將電動車充電營運事業分割，成立華城電能，提供完整的電動車充電價值鏈整合服務。

華城電機執行長許逸晟表示，華城電能是目前全台唯一提供一站式服務的充電營運商，此次引進策略性投資人，目的是為了加速提供更優質的充電營運服務，並計畫於2022年底，建置超過30座 DC（直流）快充站，以及500座AC（交流）充電樁，目標成為全台最大充電營運商。

宏碁長期發展智慧城市解決方案並延伸至電動車充電樁領域，旗下子公司宏碁智通布建之智慧停車柱，也陸續整合電動車充電設備，帶給民眾更便利的體驗。宏碁集團希望透過華城電能在電動車產業的專業技術含量，能在全球電動車充電領域取得先機。