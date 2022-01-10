恒指收漲1.08％ 科技、物管股集體走高 17:052022/01/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股10日開高走高，截至收盤，恒生指數漲1.08％，報23746.54點。國企指數漲1.63％，8365.37點。紅籌指數漲0.55％，4074.21點。 恒生科技指數漲超2％，京東健康漲11.64％，阿里健康漲近11％，快手漲超10％，嗶哩嗶哩漲超3％。 大陸房地產股走強，世茂集團漲超19％，融創中國漲超12％，中國奧園漲近12％，雅居樂集團漲超10％。 物業管理股強勢，世茂服務漲16.53％，合景悠活漲超12％，時代鄰里漲近12％。 恒生指數收漲91點 京東大跌7％ 《港股》內房、物業搶眼 港股走升1.08％ #漲超 #快手 #收漲 #物管 #集體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》內房、網路股衝鋒 港股收漲1.82％ 16:482022/01/07 財經 恒生指數收漲逾1％ 舜宇光學跌逾4％ 17:202022/01/07 財經 騰訊變相減持 京東跌逾7％ 04:102021/12/24 全球財經 A股三大指數早盤窄幅震盪 滬指午盤收漲0.15％ 12:002021/12/27 財經 《港股》港股收升0.13％ 電力、博彩強勢 14:492021/12/24 財經 美團、快手戰略合作 28日早股價齊跌 11:092021/12/28 財經 恒指午盤收漲0.82％ 科技、抗疫概念股強勢 12:492022/01/10 財經 港股半日收漲30點 金沙漲近半成 13:002021/12/24 財經 A股午後橫盤整理 創指收漲1.3％ 15:402021/12/30 財經 美股中概股大反彈 創2008年來最大漲幅 10:592021/12/31 財經 中國稀土集團上陣 概念股飆漲 04:102021/12/24 全球財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 通膨數據屏息以待 市場預測超恐怖 股市剉咧等？ - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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