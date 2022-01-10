港股10日開高走高，截至收盤，恒生指數漲1.08％，報23746.54點。國企指數漲1.63％，8365.37點。紅籌指數漲0.55％，4074.21點。

恒生科技指數漲超2％，京東健康漲11.64％，阿里健康漲近11％，快手漲超10％，嗶哩嗶哩漲超3％。

大陸房地產股走強，世茂集團漲超19％，融創中國漲超12％，中國奧園漲近12％，雅居樂集團漲超10％。

物業管理股強勢，世茂服務漲16.53％，合景悠活漲超12％，時代鄰里漲近12％。

恒生指數收漲91點 京東大跌7％
《港股》內房、物業搶眼 港股走升1.08％
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