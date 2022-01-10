網路家庭（8044）公告12月營收達42.43億元，年增1.73％、月減24％。其中，第四季單季營收突破百億元，達139.8億元，寫下單季歷史新高，年增11.1％。展望2022年，網家指出，將持續整合近年在資源上的佈局，電商業務將維持成長步調，並透過金融科技（FinTech）擴大應用場景，以行銷科技（MarTech）整合會員、強化科技物流加乘運送效能，以電商、金流、物流3板塊佈局市場，力拚全年營運達高雙位數成長。

網家集團2021年達486.13億元，較2020年增加10.81％，惟離2021年初設定的500億目標仍有一段距離。以獲利來看，2021年第三季單季稅後淨利0.75億元，季增19％、年增33％，單季每股盈餘0.65元，優於2020年同期的0.58元。前三季累計稅後淨利2.58億元，年增24.3％，累計每股盈餘為2.37元，優於2020年同期表現。

網家表示，展望1月，農曆年前採買旺季將帶動各平台營運表現，不少消費者傾向在家吃年夜飯，年菜預購開賣與年貨現貨銷售比以往熱絡，且適逢企業舉辦尾牙犒賞員工之際，企業大宗採購3C與家電需求強勁，皆將帶動1月營運動能。

以2022年全年來看，網家將重點佈局電商、金流、物流3大面向。其中金流部分，將子公司拍付國際併入21世紀數位，金融服務範圍從原本的電子支付、金融貸款、保險等，擴大到「BNPL先買後付無卡分期」。法人估，透過整併旗下金融服務，網家金融事業表現將有望擺脫過去虧損窘境。而在電商部分，法人表示，B2C業務規模經濟顯現，以及新產品先買後付貢獻營收之下，獲利還有向上空間。

物流部分，今年網家中華郵政A7智慧物流園區將啟動，可增加倉儲樓地板面積約五成，且該物流中心是自動化倉儲，將提升包裹處理量一倍以上，加上系統優化，推進速度快，拆單跟接單邏輯優化下，出貨也將更快速，最快有望做到4小時到貨，此外。網家2021年投資香港物流新創Pickupp，並透過增加衛星倉，讓未來就算再出現急單爆量的情況時也能順利出貨。

網家表示，這幾年於資源上的布局將在2022年陸續發會綜效，電商業務維持成長步調，再透過金融科技、行銷科技以及物流科技強化營運，期望成為全方位的網路服務提供者。