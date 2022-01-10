人民幣兌美元在岸價10日下午4點半收報6.3718元，較上一交易日（7日）官方收盤價6.3739元上漲21個基點，成交量233.85億美元。

截至16點42分，人民幣兌美元離岸價報6.3797元，上揚32個基點，漲幅0.05％。

人民幣兌美元中間價10日報6.3653，較上個交易日6.3742元上揚89個基點，漲幅0.14％，創逾半個月新高。