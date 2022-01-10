在岸人民幣收盤小漲21個基點 17:052022/01/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價10日下午4點半收報6.3718元，較上一交易日（7日）官方收盤價6.3739元上漲21個基點，成交量233.85億美元。 截至16點42分，人民幣兌美元離岸價報6.3797元，上揚32個基點，漲幅0.05％。 人民幣兌美元中間價10日報6.3653，較上個交易日6.3742元上揚89個基點，漲幅0.14％，創逾半個月新高。 人民幣中間價升89個基點 創逾半個月高 康和投顧預期本周指數區間17950-18450點 #上揚 #基點 #漲幅 #在岸人民幣 #收盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》反應成本 國內沙拉油調漲 10:002022/01/08 財經 三優勢加持特別股 新年穩健投資首選 11:222022/01/10 財經 新台幣升值 台灣通膨危機減壓 04:102022/01/10 金融．稅務 業者吃不消 年後麵包喊漲5到10元 04:102022/01/09 社會新聞 全宇-KY2021年營收站回20億大關 董座：最壞情況已過 17:182022/01/10 財經 恒指開高走高 早盤上揚逾百點 10:422022/01/10 財經 新增運能帶旺業績 長榮Q1單月500億起跳 04:102022/01/08 財經要聞 海運之亂 運價一路飆新高 04:102022/01/08 財經要聞 A股三大指數早盤漲跌互見 滬指震盪走低 10:422022/01/10 財經 看好海運多頭延續 貨櫃三雄 今年36新船加入搶市 04:102022/01/10 財經要聞 Omicron病毒風險上升 台灣金融環境風雨前寧靜 10:522022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 通膨數據屏息以待 市場預測超恐怖 股市剉咧等？ - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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