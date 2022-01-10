全球鏈條大廠桂盟（5306）受惠自行車鏈需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售同步增長，今（10）日公布2021年12月合併營收達6.57億元，創下歷史同期次高；去年第四季合併營收達20.48億元、2021年合併營收77.6億元，同步創下同期歷史新高，營收連續3年創下歷史新高！

桂盟集團是全球最大的鏈條供應商，在全球各地自行車生產聚落均設有工廠或銷售公司，可就近即時服務客戶群，因此2021年受到缺船、缺櫃的影響較小，而歐美補修市場需求也維持高檔，推升桂盟自行車鏈2021年銷量年增29％，桂盟的非自行車業務營收年增率也達17％，顯示桂盟各事業體在疫後營運均已回歸正常，同步驅動桂盟營收穩健成長。

桂盟集團擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車零售市場需求提升下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求；桂盟也陸續在2021年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充，而非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

展望2022年，桂盟表示，未來數季，高階自行車、電動自行車市場的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場呈現淡季不淡，部分組車廠的高階車款訂單能見度看到2022年下半年以後，預期自行車產業至少旺到2022年、甚至2023年持續看旺，加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。

桂盟集團師法標竿企業及順應國際潮流，自2021年起就由董事會決議現金股利採用季分配，1月14日將是第一次發放季度股利，往後也將持續按季發放現金股利。目前全體上市櫃公司合計1744家，其中僅35家公司選擇季度分配現金股利。