崇友實業（4506）10日公佈2021年12月合併營收4.91億元，年增38.19％，受惠旗下三大業務動能保持良好成長力道，帶動2021年第四季、全年合併營收分別達12.61億元、46.05億元，分別年增21.27％、4.82％，雙雙改寫歷年同期新高記錄。

崇友表示，第四季營收繳出歷年同期新高水準，主要受惠包括台北內湖河濱公共住宅、臺北南港小灣公共住宅、新北市新板特區商辦大樓等大型新梯、汰舊換新等訂單完工認列，加上集團持續拓展汰舊換新市場業務表現，推升2021年第四季新梯(含汰舊換新)業務銷售完工年增36.63％。

此外，維修保養業務銷售隨著整體維保台數穩步提高至目前的38854台，集團整體營運規模穩定放大。

崇友表示，2021年台灣房市呈現價量齊揚走勢，帶動建商加速建案完工認列進度、以及大舉推案力道，帶動新梯業務訂單出貨及接單需求提振，崇友全年營收連續三年創新高，目前整體在手訂單金額亦同步創下新高記錄，將有助於崇友在未來隨著案件完工出貨認列進度逐步認列營收貢獻，創造未來營運良好成長引擎。

展望2022年第一季，崇友維持審慎樂觀看法，隨著堅尼西斯品牌接獲台中第二高樓英才路商辦、國際酒店超高速電梯汰舊換新訂單，有望於2022年第一季出貨完工認列，可望帶動崇友整體營運更上層樓。