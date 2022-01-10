東森房屋10日舉辦「2021仲介菁英表揚大會」，東森集團總裁王令麟宣布，今年將大手筆加碼3000萬協助東森房屋全台加盟店導客行銷。

?2021年房市大好，東森房屋靠著集團資源助攻，全國業績穩固上揚，百萬經紀人的人數提升15％，達到433位，更誕生6位千萬經紀人。王令麟表示，這次的疫情危機，東森房屋快速應變，全力發展影音行銷，建構影音物件分享平台，協助加盟店數位轉型，學習影音銷售技巧，在網路上創造了比以往更高的帶看和成交。

為鼓勵加盟店持續創新，王令麟宣布明年將加碼3千萬，提供給各加盟店，只要有帶看、簽約及成交，便提供兩千元以上的東森幣，協助導客行銷。

王令麟表示，在東森房屋回歸集團之前，在網路上幾乎全是負面評價，消費者好感度跌至谷底，經過三年努力，持續在新聞雲、網路社群、各大媒體上不斷的與消費者溝通，現在根據Keypo大數據的調查結果，東森房屋已連續7個月獲得房仲同業網路好感度第一名。而消費者對於品牌的好感度體現在佣收%數的提升，從2019回歸至今，東森房屋的平均佣收是3.5％，今年提升至4％，這數字反映的是，民眾願意付出買好的服務。

王令麟宣布，今年將再加碼五百萬做形象廣告的投放，加大網路曝光，打造東森超強品牌力，今年東森將大幅拓展線下門市，包含自然美台灣422家，寵物雲158家，東森房屋243家，合計823家門市，讓東森的品牌與服務觸及更廣大消費者。

王令麟表示，現在OMO是零售業與服務業的趨勢，對於消費者的服務，要結合線上銷售與線下服務，許多業者也已進入複合店的布局，我們也要進行東森複合店的經營，除了在原有的門市基礎上加新服務、新商品，我們也會擴大異業的合作，跨品牌、跨領域，強強結合。