新冠疫情持續延燒帶動檢測新冠病毒檢體的裂解管出貨升溫，帶動永裕（1323）2021年業績強拉尾盤，12月營收月增8.05％，達3.54億元，創單月新高，年增17.42％，推升第四季營收達10.33億元，季增4.06％；2021年營收37.96億元，年增11.47％，齊創單季、年度新高。

永裕表示，2022年在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下暨深化製程自動化及精實兩岸的營運管理，業績、獲利有機會回溫、向上。

永裕主營民生用品的包材容器，在新冠疫情暴發擴散傳染之下，拉升病毒之檢測需求，上海永裕布局多年的GMP潔淨無塵生產的生技包材車間，2021年接獲生物診斷的國際品牌商下單出貨檢測新冠病毒檢體的裂解管（Extraction tube），也將繼續貢獻2022年的業績，並藉此跨入高端生技包材的供應鏈。

此外，永裕數年前即開始佈局環保材料的研發創新，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，且陸續出貨中。

永裕指出，中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線也順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。浙江新廠第一期工程已順利推進中，預計2022年第三季投產。