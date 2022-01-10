岱宇國際（1598）10日公布自結2021年12月合併營收達9.42億元，月增15％、年減53.02％，累計2021年度合併營收達117.45億元、年減10.38％，創歷史次高，並連續兩年突破百億大關。展望未來，在岱宇持續積極開拓新產品、新通路與新市場之下，集團將憑藉著兼具高度性價比與市場競爭力的產品，透過於全球市場佈局的銷售管道，帶動集團整體營運保持長期良好的成長動能。

展望未來，隨著全球運動健身人口在疫情的催化下持續成長，健康與健身的觀念逐漸受到重視，大眾開始追求精準健身與全身性的鍛鍊，為滿足市場的需求，岱宇將持續觀察全球健身市場趨勢及動態，推出符合消費者期望的健身器材產品，並積極拓展新市場與新通路的佈局，增加旗下各品牌於全球的知名度與銷售管道，以保持集團在市場的競爭力及領導地位。

岱宇表示，雖然集團今年受到全球缺櫃與塞港影響拖累整體營運表現，但集團仍以擴大整體營運規模為目標，持續積極拓展新產品與新通路。其中為滿足消費者對於智能健身的需求，旗下Sole品牌與美國智能健身內容製造商Studio合作，除推出支援線上健身課程的跑步機、健身車類等健身器材外，亦推出全球第一個橢圓機線上健身課程，增加產品競爭力，並做出市場區隔。

岱宇強調，由於考量智能健身市場競爭激烈，集團將持續優化智能健身產品的行銷推廣及銷售策略，以期增加Studio智能健身內容服務在市場的曝光度，以期創造長期穩定成長的訂閱會員人數。

岱宇說，疫情重塑了消費者的購物習慣，逐漸從線下實體通路轉往線上的電商平台，在疫情爆發前，集團的線上通路營收，僅佔整體合併營收約四成以下，而2021年度線上通路營收佔比大幅提高至近六成左右，顯示線上通路銷售已成為未來新的消費趨勢。

為加速拓展全球市場的線上通路銷售管道，集團已於近期併購了英國的健身器材線上通路，未來集團將整合該英國通路商的自有品牌銷售，並導入旗下Xterra、UFC等品牌，以完善產品布局，透過品牌與通路的垂直整合經營，將有助於加速集團在英國與歐洲市場的拓展。

岱宇預期持續開拓新產品、新通路與新市場之下，集團將憑藉著兼具高度性價比與市場競爭力的產品，透過於全球市場佈局的銷售管道，帶動集團整體營運保持長期良好的成長動能。