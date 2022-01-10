台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）10日公告，2021年12月份自結合併營收為新台幣10.59億元，較2020年同期成長25.11％，累計合併營收為118.11億元，較2020年同期增加46.64％，首度突破百億元大關，顯示隨著產能增加、產品結構調整，對業績帶來正面助益，預期未來年度營收站上百億元將成為常態。

春雨表示，2021年12月營收較上個月下滑，主要是受到耶誕節、新年及農曆新年假期將屆的影響。整體而言，2021年三大生產基地均繳出漂亮成績單，台灣全年營收較前一年度同期成長81.1％、大陸成長31.1％、印尼成長18.8％，其中台灣成長幅度最大，已提前規劃擴張產能，設備已陸續建置完成。

展望2022年鋼市，春雨認為，雖然中鋼第一季棒線盤價調降500元，此為短期的盤整。根據國際貨幣基金組織IMF2021年發佈的新一期「全球經濟展望報告」，2022年全球經濟增速預期為4.9％，較 2021 年增速有所回落，但仍高於疫情前的增長水準。

另春雨表示，長期來看，鋼價將呈現易漲難跌的趨勢，此外，鋼鐵大國積極推動碳中和，大陸率先進行鋼鐵減產，韓國及日本也陸續關閉高爐廠轉為電爐廠，鋼材製造成本勢必上升。除美國1.2兆美元基建支撐需求外，中國1.46兆人民幣基建資金，預計2022年 Q1後陸續到位，憑藉基建龐大需求挹注，估計農年後、慢則Q2，鋼鐵需求增長爆發力就會顯現，加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業者銷歐。