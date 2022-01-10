2021年剛走入歷史，不過這一年卻為房地產帶來許多震撼性的消息。根據中信房屋「2021年房地產要聞」網路調查指出，去年各類房市要聞之中，民眾認為以7月實施的房地合一2.0最受關注，緊追在後的就是房價上漲的話題，該兩項消息皆獲得4成以上受訪者的認同。

中信房屋歸納去年眾所矚目的房地產新聞，包括政策面的「房地合一2.0」、「實價登錄2.0」與「央行選擇性信用管制」。房市交易面的消息主要有「房價上漲」及「疫情干擾房市交易量」。其他的重大話題還有「科技業設廠帶動當地房市」和「住宅大火事件」等話題。

由得票數可以發現，民眾對房市要聞在意的重點多集中在與荷包相關的稅制與房價。得票數逾4成以上的熱門新聞共計有得票率46％的「調整房地合一稅稅率適用期間（房地合一2.0）」，以及得票率43％的「原物料上漲房地產通膨超有感（房價喊漲）」兩項，「央行以特定條件限縮貸款（選擇性信用管制）」也獲得30％的票數，其他消息則分別有1到2成不等的票數。

中信房屋研展室副理張漢超表示，去年下半年物價壓力浮現，民眾對價格變動已相當敏感，因此當房價上漲消息一出，相關討論自然不低。張漢超說明，房地產總價遠高於其他商品售價，因此當房價走高之時，消費者通常會有兩種心態或想法，一是產生「購屋成家已遙不可及」的感受，二是抱持「早買早享受，晚買找罪受」的想法、趕緊入市。網路上各類討論的觀點都有，房價話題也因而總是歷久不衰。

至於房地合一2.0的消息為何也成為大眾關注的焦點，張漢超表示，房地合一表面上是擁房者才會在意的話題，但由於該稅制牽涉適用對象及出脫時間點的層面，因此無論是對現有屋主，或者打算入市置產的消費者都會造成一定的影響，關注程度自然不低。

張漢超說，房地產單一事件往往會隨著時間的發展而逐漸淡化，因此雖然住宅大火事件、科技大廠帶動區域房市、房地產交易量都是產業面重要的話題，不過從要聞得票分布還是可以看出多數受訪者仍對於和自己最切身的議題最為關心。