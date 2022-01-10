金虎年來報到，中央銀行因應民眾過年換新鈔討喜氣的需求，宣布春節新鈔兌換事宜，預計1月24日至1月28日五個營業日辦理，包括台銀在內的8家金融機構、454個據點將可換新鈔，且可連結Google地圖及QR Code，確定換鈔分行位置。

央行發行局局長鄧延達表示，金虎年提供兌換新鈔的7家銀行有371家指定分行，及郵局位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均會開設「新鈔兌換專櫃」服務民眾，另有59家偏遠地區的郵局，在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。各兌鈔據點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，100元券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

央行這次配合換新鈔作業，仍在「新鈔兌換據點一覽表」中建立Google地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔據點位置。鄧延達指出，央行也將於2月2日至2月8日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行（郵局）名單。

由於各銀行資金調度及庫存限額等因素，兌鈔據點每日新鈔供應有其限額。鄧延達說明，民眾若無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換據點辦理。

另為落實新鈔兌換防疫不群聚，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。