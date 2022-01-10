六都地政局最新公布2022年度公告土地現值數據，六都皆呈上漲趨勢，去年由桃園漲幅最高奪六都之冠，今年易主，由新北市摘下金牌，平均漲幅3.5％，台北3.41％取得銀牌。

六都平均調漲幅度依序如下，新北市上漲約3.5％；台北市調漲3.41％；台南市上漲3.01％；桃園市上漲2.83％；高雄市上漲2.01％；台中上漲1.89％；六都地王部分，若以蟬聯年度來看，桃園與台中次數最多16年之久，可屬長老級地王，其次為新北居次達13年。

台北地王為台北101大樓蟬聯9年、新北則由板信商業銀行雙子星總部大樓13度蟬聯、桃園復興路與中正路43號商業區土地蟬聯16年；台中為新光三越台中中港店蟬聯16年；台南則為新光三越中山店蟬聯5年；高雄地王則為高雄大遠百蟬聯9年，各都地王最大共通點皆是各區的超級鑽石地段為主，而中、南部地王，均由各大百貨盤據中。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，近年不動產房市火熱，由於可開發腹地有限，土地漲勢更是兇猛，因此各縣市土地公告現值調升幅度明顯比去年大，新北市整體調幅3.5％摘下六都之冠，主要是大部分行政區如林口、三峽、樹林、鶯歌、泰山區等地，因挾重大建設、重劃區開發，漲幅都在5~6.8％，成為六都中的漲幅冠軍。

台中市的調幅全台最小，主要是因只有北屯區的數個新興開發區段，平均公告現值漲幅達10.8％外，其餘行政區的土地公告現值多為持平或僅微幅上揚，整體調幅僅約0.04至1.36％之間，故漲幅在六都當中相對平緩。

台灣房屋趨勢心執行長張旭嵐表示，土地現值調漲主要影響的是土地增值稅，售屋轉手時繳的資本利得稅；而公告地價則是每年課徵地價稅的基礎，自用住宅用地稅率為千分之2，以目前調幅來看，對自住族群的持有成本影響有限。

不過若持有多戶並在同縣市持有達累進標準的話，將採累進稅率課徵，且若今年各縣市囤房稅三讀通過，明年之後多房族的持有成本，包括地價稅合併累進的房屋稅，將會逐漸有感。