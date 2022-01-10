佛光山台東日光寺今日準備臘八粥，致贈台東縣政府員工及台東縣議會（民眾提供）

農曆12月8日為傳統臘八節，佛光山台東日光寺今日準備臘八粥，致贈台東縣政府員工及台東縣議會，並致贈星雲法師墨寶「處世無畏、和平共存」，期許新冠疫情早日遠離，世界同享和平關係。

台東佛光山日光寺香積菩薩們從昨日凌晨4點起，開始烹煮臘八粥，也邀請縣長饒慶鈴、議員陳銘風、多位市區里長等一起參與，利用兩天時間烹煮約2萬4000杯臘八粥，分送到縣府及縣內各機關團體。

上午8時30分首站就到縣府，由祕書長盧協昌代表接受，慧無師父並特別贈送佛光山開山宗長星雲師父墨寶「處世無畏、和平共存」，盧協昌感謝星雲法師及日光寺對眾生的關懷，在此寒冬之際，更顯一股暖流，讓人備感溫馨。

隨後，慧無法師也偕同前台東縣議員賴嘉祥、愛心菜販陳樹菊女士及志工等人至台東縣議會贈送臘八粥及星雲大師春聯，由議長吳秀華親自接受。

吳秀華表示感謝台東日光寺每年都很用心地贈送臘八粥讓議會同仁享用，讓同仁暖心又暖胃並，可以增長智慧來面對生活中的種種挑戰。