蕃婆林休閒農場青農鄭志偉(左)

【旅遊經 洪書瑱報導】

過年之際，菜頭均被視為好彩頭，是年節必吃的食材之一，除了吃下好彩頭，想不想拔出好彩頭呢！現在民眾可以親自體驗過拔蘿蔔的樂趣！每年的12月至隔年3月正是白蘿蔔的產期，三芝區「蕃婆林休閒農場」生產的蘿蔔皆取得產銷履歷認證，並且提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動，在寒冷冬季來碗自己親手採的蘿蔔熱湯，不但可以體會到從農田直接採收的樂趣，也為2022年摘下自己的好運、好彩頭！

蕃婆林休閒農場由農場主人鄭重修與返鄉從農的兒子鄭俊彥、鄭志偉兩兄弟一同經營，以栽種茭白筍、甘藷、蘿蔔及各式蔬果為主，一家人在2000年開始農場經營之路，後在農業局輔導協助下，轉型為休閒農場。

三芝蕃婆林休閒農場鄭氏一家而返鄉青農鄭俊彥、鄭志偉帶入年輕人的熱血及創新規劃，不僅認真付出勞力務農，還時常涉略時下農業新知，參加農業局或農會辦理的各種講習訓練，更有策略地分工合作，將農場經營導向規模化，也依照農場內作物收穫季節辦理各式農業體驗活動。如夏季採收甘藷、秋季體驗採收茭白筍、冬季則體驗拔蘿蔔，一年四季都有不同的體驗活動可以參與。

蕃婆林休閒農場-拔蘿蔔體驗解說

蕃婆林休閒農場-產銷履歷白蘿蔔

蕃婆林休閒農場-醃蘿蔔體驗

負責規劃農場食農教育活動的青農鄭志偉表示，推廣食農教育多年，每年各個農產的採收季節，都有許多爸爸媽媽帶著小朋友一同來感受田間樂趣，目的是希望民眾能夠在體驗的過程中了解農作物如何從產地到餐桌，將食農教育理念向下扎根，讓更多小朋友能更了解農業。農場除了有採收活動，也會帶著民眾朋友利用現採的農產品來製作簡單的料理，比如現在的白蘿蔔產季會帶著民眾體驗醃蘿蔔，夏天地瓜產季則有地瓜圓DIY等，而農場內的產品皆有產銷履歷，民眾不僅能玩得開心，也能吃得安心。

※農場資訊：

蕃婆林休閒農場: https://www.facebook.com/fplfarm/

圖片：新北市農業局提供