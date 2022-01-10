鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，今年再度搶攻宅商機，推出經典外帶年菜。（柯宗緯攝）

鄧師傅飄香37年家傳手藝的功夫名菜，今年再度搶攻宅商機，推出經典外帶年菜，即起鄧師傅官網「線上購物」多款年菜限量優惠中，訂購滿3600元即可免運送到家，另外今年還推出自煮玩味系列料理包。

鄧師傅功夫菜廚藝總監鄧至廷觀察到，外食或一般料理包少了與料理互動的玩味，所以經過多次的規劃以及試驗，推出了自煮玩味系列料理包，自煮玩味，不只保留住食材鮮度以及口感，更藉此增加家人之間的互動、增添生活樂趣。

像是濃縮海陸精華的「南靖扇貝燒雞」、味鮮肉嫩的「酸菜龍虎斑」、品味職人精神的「酸白菜白肉鍋」以及愛好麻辣的老饕最愛的「川蜀水煮牛」。跟著料理包的說明將食材復熱，猶如在餐廳享用一般來美味。

值得一提的是，鄧師傅嚴選雲林的台灣精品豬肉「究好豬」烹製而成的「蔥燒元蹄」、「花生豬腳湯」、「波本煙燻烤肋排」，肉質入口即化，相當適合牙口不好的長輩品嘗。

「鮑魚烏參佛跳牆」以老母雞高湯精燉熬煮數小時，湯頭溫醇不油膩，也是鄧師傅必吃的明星商品。年夜飯不能缺席的魚料理，年年有餘的「滬式黃金鯧」採用履歷黃金鯧，搭配蔥香，激發出魚肉的鮮甜。