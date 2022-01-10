楊烈劇中全英文演說。（公視提供）

吳怡霈為戲重返主播檯。（公視提供）

《國際橋牌社2》上週六播出第五、六集，即將進入劇情高潮，其中馬祖軍事線的故事線發展引起廣大迴響，而飾演總統的楊烈準備全英文演說，苦笑「全身細胞死了大概三分之二」；吳怡霈再次坐上主播檯，竟喚起糾纏她多年的惡夢。

《國際橋牌社2》本週劇情重現李登輝總統在1995年於美國康乃爾大學演講中所提到的「民之所欲、長在我心」演說，引發當時國際關注。飾演劇中黎清波總統的楊烈，也為了這場演說下足功夫，全英文的演說台詞，遇到在現場需要進行調整，讓楊烈苦笑：「這不是小狀況，是狂風暴雨，我全身細胞死了大概三分之二。」楊烈表示雖然理解現場修詞很正常，但因為這是正式演講，所以新詞多帶有政治意外的專有名詞，會比較不熟悉，表示：「所以對於這些臨時加進來的新詞，就會絞盡腦汁。」

吳怡霈在進入演藝圈之前身份是記者，過去也曾做過主播台，這次在《國際橋牌社2》中再次重拾老本行，飾演BTV電視台當家新聞主播。吳怡霈興奮表示：「很開心欸，進入這個拍攝場景就心想『哇！這是我的局』。」還透露其實主播台對她而言是糾纏多年的惡夢，表示：「其實當初離開之後，就常常會夢到自己正坐在主播台播報的場景，正在live報到一半的時候，前方字幕機會突然消失，就會覺得很可怕！」也提到幸好這次在拍攝過程中劇組都很專業，緊盯著前方字幕機的字都正常顯示，沒有讓惡夢成真。

隨著劇情國內政治局勢不斷變化，戰地最前線的馬祖高登島的緊張情勢也不斷升溫；其中一段砲兵演習，因通訊設備老舊導致斷訊讀秒中斷，新進砲兵不等確認命令即發射，讓飾演副砲長的撒基努嚇出一身冷汗，沒想到最後卻被趙正平所飾演的營長大讚「幹得好！」撒基努回憶拍攝當下的心情說道：「那場的狀況是原本以為要拔階了，都已經準備好被趙哥巴頭，沒想到聽到他大喊一聲『好！』，害我嚇得差點噴尿。」，還因此獲得榮譽假，笑稱這狀況應該就是「弄巧變成福」。

軍事線是由林世章、林龍吟兩位導演共同執導，撒基努解釋在馬祖的拍攝過程中，很多場景是導演只跟一兩位演員講好，但沒有讓大家都知道內容。例如一場拍攝新兵跳操的畫面，飾演新兵的詹佳儒、方聖傑就分享：「當下導演只有跟副砲長撒基努說好，等正式開拍我們真的只能照著他一個口令一個動作，所以畫面上看到的累是真的累！」