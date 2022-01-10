瑞銀的中國房地產專家表示，去年內地開發商違約比例為歷來最高的一年，未來幾個月是大陸房企還債的高峰期，房企財務壓力續增，預料政策若不放寬金融機構對房企融資，房企違約的情況將持續惡化。

《路透》引述瑞中國／香港房地產投資研究主管林鎮鴻表示，房地產板塊的融資壓力可能要待還債高峰期過去後，才能知道哪些企業會淘汰、哪些會留下，以及房企銷售恢復的情況是否減緩，預料仍會有數家開發商出現違約。

他表示，現在大陸房地產最大是信心問題，經過去年多家房企違約後，金融機構與購屋者對開發商的信心已完全崩潰。從11-12月的銷售資料看，民企及國企的分化愈來愈嚴重，一些開發商的銷售同比下跌5至7成，這些發展商很難救回，這些公司出現違約時，情況就好像銀行擠兌。

他還指出，未來買家會更傾向購買國企開發商的專案，而不會選擇民企專案，民企的生存空間會愈來愈小，在境外融資管道也會縮小。

林鎮鴻說，去年全年共有9家大陸開發商違約，占全行業比例約1成；因今年1、3及4月將是大陸房企還債高峰期，儘管過去幾個月官方推出一些政策支持，但因違約潮影響太大，除非未來有更多或更有力的政策放鬆，或國企直接收購民企，否則今年還將會有幾家開發商違約或進行債務重組。因此預期未來行業將出現更多並購，包括在大陸及香港。

報導說，去年陷入流動性危機的大陸房企包括中國恒大、花樣年、新力控股、佳兆業、陽光等多個房企，而且發生了實質性違約；近日世茂集團也陷入債務危機泥沼。