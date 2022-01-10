連鎖餐飲集團王品(2727)受惠疫情趨緩、節慶旺季到來及振興活動激勵，2021年12月及第四季營收齊繳雙位數「雙升」強勁動能，攜全年合併營收全數改寫歷史新高。展望2022年，集團持續積極展店，並持續遵循「安心專案」、落實防疫規定，盼提供最安心的用餐環境。

王品公布2021年12月自結合併營收18.41億元，月增達19.02％、年增達20.4％，改寫歷史新高。其中，台灣事業群12.58億元，月增達18.16％、年增達27.61％。中國大陸事業群5.82億元，月增達20.92％、年增7.29％。

合計王品去年第四季自結合併營收50.26億元，季增達34.16％、年增達16.36％，同步改寫歷史新高。其中，台灣事業群34.34億元，季增達62.33％、年增達22.79％。中國大陸事業群15.92億元，雖季減2.38％、仍年增4.56％，表現維持穩健。

累計王品去年全年自結合併營收171.52億元、年增達12.76％，亦創歷史新高。其中，台灣事業群107.01億元、年增2.07％，扭轉前11月衰退態勢恢復成長。中國大陸事業群64.5億元、年增達36.49％，維持穩定復甦態勢。

王品表示，受惠聖誕、跨年聚餐檔期帶動，台灣事業群去年12月營收達12.58億元，5家門市締造千萬業績，包括「和牛涮」台中文心崇德店、高雄博愛店2店站穩腳步，「青花驕」及「夏慕尼」台北中山北穩定發揮，「肉次方」台北西門店則首度進榜。

同時，王品集團去年12月亦有2家新品牌展開試營運，和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」試營運期間天天爆滿，消費者反應佳。首家「純外帶」品牌「來滋烤鴨」亦創下試營運單周賣出千隻烤鴨紀錄。

展望2022年1月，隨著「最長春節假期」即將到來，王品集團抓緊時間加速展店，預計將在農曆春節前開出4家新店，包括「享鴨」將於台北市東門開出台北第2家門店，「品田牧場」則將進駐CITYLINK松山壹號店。

同時，王品透過旗下萬鮮研發冷凍及常溫食品，進軍零售、量販、電商通路積極布局冷凍食品市場，在疫情期間「宅商機」助攻下，鍋底、丸餃、生鮮食品等商品銷售成績亮眼，帶動全年業績突破億元、較前年翻倍成長，已穩定發展出集團第二條成長曲線。

王品指出，觀察去年12月千萬業績門市榜單可發現，疫情平穩期間以聚餐型的火鍋與吃到飽為消費者用餐首選。面對近日本土疫情再度升溫，王品表示，集團全體同仁將持續遵循「安心專案」、落實防疫規定，提供消費者最安心的用餐環境。