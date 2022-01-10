美股上周五全面收跌，那指跌0.96%。然中國股市周一走高，上證指數收漲0.39%。

周一香港恆生指數收漲253.16點或1.08%，為23746.54點。國企股(H股)漲134.09點或1.63%，為8365.37點。

科技指數大漲2.2%，阿里健康升10.8%，騰訊升2.3%，阿里跌0.9%。

內房股走高，中國奧園漲近12%，融創中國漲12.7%，雅居樂漲10%。

物業股也走強，世茂服務漲16.5%，合景悠活漲12%，鄰里時代漲11.9%。

世茂集團彈升19.2%。隨著資金吃緊，世茂加速處理資產，出售所有房地產計畫，包括住宅和商業房地產，世茂要求經紀公司積極尋找買家。世茂對該外電報導並無回應。據了解，世茂已與一家中國國有企業達成初步協定，以逾100億人民幣的價格出售其位於上海市南京路的商業地產，上海世茂國際廣場。另外消息傳出萬科正與世茂洽談資產處置。

中國恆大跌0.58%。恆大深圳總部大樓的招牌在周一中午開始被拆除。據消息人士了解，恆大在去年底已經退租深圳大樓，並將總部遷回廣州。

新東方漲0.98%。該線上教育公司周六晚間宣布，去年公司市值跌90%，營收減少80%，公司辭退6萬名員工，包括裁員和退學費等支出花費約200億人民幣。