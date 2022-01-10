中租-KY(5871)今（10）日宣布，旗下中租能源將攜手宏碁，共同策略性投資電力設備大廠華城(1519)旗下專營電動車充電事業的華城電能，三方將攜手合作充電站與儲能事業、布局電動車市場。

華城主要生產變壓器、開關及配電盤等重電設備，近年積極發展能源與離岸風電相關電力設備，2020年設立自有品牌「EVALUE」，投入電動車充電站，去年中再將電動車充電營運事業分割成立子公司華城電能，提供完整的電動車充電價值鏈整合服務。

對於投資華成電能，中租-KY表示，主要為著眼該公司在軟硬體、儲能設備的豐富經驗，且結合宏碁精研的智慧交通技術，中租從節能設備的融資租賃出發，走入太陽能電廠建置維運的創能、延伸至儲能，再跨入電動車市場，更進一步串連整體綠能產業價值鍵。

華城執行長許逸晟表示，華城電能是目前全台唯一提供一站式服務的充電營運商，此次引進策略性投資人，目的為加速提供更優質的充電營運服務，並計畫於今年底建置超過30座直流（DC）快充站及500座交流（AC）充電樁，目標成為全台最大充電營運商。

而宏碁長期發展智慧城市解決方案，並延伸至電動車充電樁領域，旗下子公司宏碁智通布建的智慧停車柱，亦陸續整合電動車充電設備，提供民眾更便利的體驗。宏碁集團希望透過華城電能在電動車產業的專業技術含量，在全球電動車充電領域取得先機。