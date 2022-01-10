受惠於各產品線出貨暢旺，台達電(2308)2021年12月合併營收為300.55億元，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收為837.69億元，創下單季歷史新高。

由於下游客戶缺料紓解重啟拉貨，電源供應器出貨攀升，且大陸IA市場回溫，加上資通訊基礎建設還不錯，台達電2021年12月合併營收為300.55億元，月增10%，年增12%，首度突破300億元關卡，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收為837.69億元，季增5.18%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為3146.71億元，年成長11%，亦創下歷年新高。

就三大業務範疇來看，電源及零組件約佔2021年12月合併營收57%，基礎設施約佔28%，自動化約佔15%。

儘管IC缺料問題衝擊全球車廠生產，電動車銷售進入高成長期，帶動台達電電動車相關業務2021年表現亮眼，鄭平表示，電動車產品包括車用充電、驅動馬達、電池管理系統，以及車用被動元件及車用風扇等，2021年電動車相關營收較2020年成長約90%，優於公司預估，不過受到公司及車廠缺料造成庫存，以及運費增加等因素影響，2021年毛利率有些下降，虧損亦增加一些，預期運輸等狀況好一點，今年虧損可望大幅減少。