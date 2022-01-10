天津首次迎戰Omicron本土疫情，從1月8日報告兩例陽性感染者（一名托輔機構人員、一名小學生），截至1月9日21時，天津已經報告40例陽性感染者。其中22例陽性感染者都是學生，佔目前報告陽性感染者的55％。

1月8日24時，經分析比對，並經中國疾控中心確認，天津最初2例本土病例新冠病毒，均屬於Omicron變異株（BA.1進化分支），屬於同一傳播鏈。

目前天津報告的Omicron變異株感染者中，兒童數量佔了一半，有專家認為Omicron更容易感染兒童。這一說法是否科學？國外的流行情況是否也是如此？

澎湃新聞引述香港大學病毒學家金冬雁分析，從Omicron在國外的感染數據上看，它在兒童裡面感染者比例確實更多，而且感染的兒童有出現住院和重症的情況，但出現這一情況的原因還不明確。

★兒童感染人數較以往毒株更多，原因不明確

天津是大陸最早迎戰Omicron的城市，對於感染者的分析目前還缺乏數據。關於兒童感染的情況，金冬雁主要依據國外兒童感染情況來判斷。

「Omicron在兒童的致病性方面其實沒有比過去的毒株高很多，但是因為感染的兒童人數更多，所以住院的兒童更多。」金冬雁表示，相對於其他變異毒株，Omicron的這個情況是突出的。天津這次Omicron變異株兒童中暴發感染，其實也印證了這一點。

兒童感染Omicron的現象，目前對於原因的分析有多種看法。

「目前還不清楚是不是Omicron的特性導致了兒童感染數量上升。」金冬雁分析，比如是否因為Omicron在兒童上呼吸道更容易複製，這些都還沒有明確結論。

金冬雁認為，還有一些更確切因素比如兒童新冠疫苗接種比例更低、學生冬季在密閉空間上課容易發生聚集性傳播。

目前天津的兒童新冠疫苗接種情況如何？從此前公佈的接種數據來看，天津市的接種率並不低。天津市衛健委主任顧清表示，截至2021年12月13日，天津市共接種新冠病毒疫苗2839.8萬劑次，12歲以上人群首針接種率達94.9％，全程接種率達93.9％。3至11歲兒童的新冠疫苗接種情況尚未披露。

2021年11月13日，大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有介紹，3至11歲人群新冠疫苗已經接種了8439.5萬人，將力爭在12月底完成3至11歲人群的全程接種工作。

鑒於兒童感染Omicron的風險，金冬雁建議風險地區學校盡快放假，避免學校發生聚集性疫情。

★建議加快研發針對Omicron毒株的新冠疫苗

目前中國還未開始推進兒童新冠疫苗加強針，金冬雁也建議應該考慮給兒童接種新冠加強針。

更為棘手的是，現有新冠疫苗對Omicron的免疫效果受到影響。2021年12月23日世衛組織發佈報告表示，多項初步研究結果顯示，一些接種過新冠疫苗或感染過新冠病毒其他毒株的人，其體內抗體對Omicron毒株的免疫效果有所降低，多國近期報告新冠二次感染病例增多。但關於新冠疫苗預防Omicron毒株感染有效性的數據仍然有限，尚未出現已經同行評議的研究證據。

「打了加強針效果會更好，加強針對於減少重症、減少有症狀、縮短排毒週期都是有幫助的。」金冬雁認為，針對Omicron變異株導致疫苗有效性下降，還有一個有效對抗方式就是進行新冠疫苗序貫接種，即「混打」加強針產生的中和抗體水平會更高，保護效果也更好。

金冬雁表示，更重要的是要加快開發針對Omicron病毒的新冠疫苗，希望疫苗企業快馬加鞭，監管機構也能快車道批准。

按照此前新冠疫苗獲批進度來看，都是先在成人中開展臨床試驗，然後再推廣到兒童，因此兒童接種新冠疫苗的時間也晚於成人。

如果研發針對Omicron的新冠疫苗，是否還是走同樣的流程？金冬雁認為，新的新冠疫苗既要保證高質量而且安全，也要保證「用得其所」，就在最需要的時候能夠給最需要的人使用。

「兒童的新冠疫苗研發不應該滯後於成人，這是應有之義，全世界都在考慮這個問題。」金冬雁表示。