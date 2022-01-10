虎年即將到來，為了給民眾新春好采頭，台北富邦銀行特別準備了最受歡迎的開運發財金和發財水，在新年前後免費致贈給全台客戶，祝福客戶在新的一年能如虎添翼、擁有福虎生風的好運氣！同時，自1/24起北富銀全台分行提供新鈔提領與兌換服務，連續五天不間斷，要讓民眾換好換滿，虎年好運滾滾來！

北富銀表示，去年許多知名廟宇因疫情暫停錢母發放，為了滿足客戶對新年開運的期待，特別準備了經竹山紫南宮香火過爐的發財金致贈客戶，沒想到大受歡迎，迅速被索取一空，因此今年仍然在全台分行準備了總計3萬份經紫南宮過爐的開運發財金，自1/14起，來行洽辦業務的財富管理客戶即可獲贈一份發財金，送完為止，祝福客戶新的一年財源亨通，事業投資一本萬利！

過年時少不了要發紅包，用簇新的鈔票發紅包有「萬象更新」的美好寓意，因此即使年前是分行業務高峰期，許多民眾仍願意特地來行兌換新鈔，就是希望能與親友分享這份喜氣。因應民眾對新鈔的需求，北富銀全台135間分行將自1/24至1/28期間開放新鈔兌領服務，一連五天不間斷，協助民眾備妥過年期間需要的現金。同時北富銀也提醒民眾，越臨近除夕人潮越多，如果有換新鈔的需求不妨提早安排，有助於節省等候時間。此外，分行新鈔庫存量會依當天臨櫃兌換情況隨時變化，建議前往兌領前可先致電分行詢問以免向隅。

年前要開運，年後開工上班當然更要討個吉利，北富銀今年特別準備了40888瓶發財水，外包裝以可愛的小老虎穿著俏皮的不倒翁外衣，代表財運如不倒翁般圓轉不絕一路發，小老虎頭上還點綴了代表「年年有餘」的小魚，活潑喜慶的設計特別應景，送人自用兩相宜，是最受民眾喜愛的開運小物。今年北富銀發財水預計下周入金庫，等過完年匯聚滿滿財氣後，2/7起就會對外發送，民眾到分行洽辦業務時即可索取，把豐盛的財運福氣帶回家。

身為國內數位金融領頭羊，北富銀不斷以豐富多元的數位服務，全方位滿足客戶需求。今年春節，北富銀全台ATM、存/提款機、網行銀及客服專線等也將24小時在線，為客戶提供不打烊的暖心服務，陪伴民眾度過歡樂溫馨的新年。