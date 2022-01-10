國民黨補選跟罷免雙敗，繼公投後三連敗，國民黨中央卻稱公投跟罷免為「過去的框架與任務」，引起黨內批評。國民黨組發會今在例會中檢討選情，再提到公投跟罷免都是過去的任務，朱也承擔了，當場再度炸鍋，與會者批評組發會主委許宇甄，不應區分過去的責任跟現在。

國民黨主席朱立倫昨第一時間神隱，由文傳會主委凌濤統一說明，凌濤說，朱立倫上任3個月又4天，承擔罷免公投補選等「過去的框架與任務」，每一場都全力以赴，這些任務都到今天為止。但此番言論被外界懷疑是要把鍋甩給前任主席江啟臣。

中廣董事長趙少康雖然挺朱立倫繼續當主席，但他也說，黨主席責任是連貫的，沒有分前任跟後任，不能把責任算給江啟臣。國民黨立委李德維則痛批危機處理成這樣，一個「孬」字貼上身，讓支持者心寒變成唾棄。

據了解，國民黨組發會今天於例會上討論到這次補選與罷免的檢討，許宇甄開頭再提，「朱立倫是承擔之前的公投跟補選，也都盡力了」，再度讓與會的組發會成員不滿。

組發會幹部不滿黨中央連內部開會都要分以前的跟現在的，更有幹部直指昨天文傳會記者會所言，已經讓其負責的組織對象不滿炸鍋，紛紛來訊要求黨中央檢討，黨中央卻還在分以前跟現在，要如何跟黨員還有支持者交代？