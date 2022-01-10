上周六晚間，中國大陸青海省發生規模6.9的地震，幾個主要城市都感覺到明顯搖憾。特別的是，一具路邊監控攝影機在地震發生的前幾秒，記錄了遠處山外有強烈閃光，在閃光結束的同一時間就發生了地震，那道閃光很可能就是神秘的「地震光」。

俄羅斯衛星網報導，據歐洲地中海地震中心（EMSC）稱，這場地震位在青海湖西北方120公里的山區，地震規模6.3。不過大陸地震測調中心認為達到6.9。離震央最近的城市是甘肅省金昌市，有9人在地震中受傷，其中8人已經出院。

大陸《環球時報》報導，地震還造成甘肅一段2公尺的長城倒塌。

Dazzling light flashes before Qinghai earthquake

另外，監控系統記錄了地震前幾秒鐘，出現了一道明亮的閃光。被認為可能是傳說中的地震光。

地震光幾乎有證據，大多是目擊者的口述，目擊者稱，在大地震之前，會先看到震央方向有奇異的閃光，緊接著就地震。這樣的口供已出現幾百年之久，但一直缺乏實際可供調查的證據。

一種對地震光的解釋認為，地殼錯動時，會造成地表電荷的累積，形成與閃電相同原理的放電，差別在於是從地表向天空發出閃電，與火山爆發時形成的「火山雷電」是相似的。

有些社交媒體的網友認為，攝影機所拍到的閃光根本看不到發生地點，所以很難證明就一定是震央所發生的閃光。說不是是某地區因地震造成的輸電系統變壓器爆炸，或是電線短路造成的。