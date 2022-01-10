流經淡水新市鎮的「公司田溪」發源於大屯山，是淡水區內的第一大溪流，與淡水人生活息息相關，河川巡守隊志工發現，公司田溪出海口溪畔植生槽疑水土流失、掏空狀況嚴重；水利局表示，檢查後，左岸遭掏空165米、深槽掏空10米，有安全疑慮，近日啟動改善工程，預計5月完工。

淡水區「公司田溪」發源於大屯山，向西流入台灣海峽，總長約15公里，是淡水區內的第一大溪流。「公司田溪」護岸工程於2003年竣工，溪流流經淡水新市鎮，依著溪流有腳踏車道、步道，是居民休閒散步、運動好去處。

河川巡守隊志工去年巡查時，發現公司田溪出海口溪畔植生槽護岸，疑水土流失、掏空狀況嚴重，擔憂民眾下水玩時，掉進深槽底部會發生危險，立即向新北市議員鄭宇恩陳情。

市議員鄭宇恩召開會勘，水利局派員巡查發現，「公司田溪」下游掏空狀況嚴重，土質流失部分右岸約15米、左岸165米，河床深槽底部遭掏空10米、側邊大片石籠也遭沖毀，若水土繼續流失，河床有沖毀危機，恐危及安全，因此緊急發包工程修復。

水利局表示，專業團隊將填方整平河床、回填卵塊至深槽，並新增箱型石籠，工區不會影響溪畔步道的使用，經費約為1100萬元，近日開工，工期約120天，預計5月完工；市議員鄭宇恩建議，可透過現場的告示或宣導，和民眾分享生態保育資訊，提高周邊居民的參與和對公司田溪的認識。