新北市二重疏洪道內蘆堤寵物公園是毛寶貝玩樂的好去處，卻因年久失修，木板釘製的遊戲設施出現腐朽、破損情況，危及主人和毛寶貝的安全，此外草皮也地勢不平，出現積水問題，新北市議員李倩萍會勘，要求還給毛寶貝安全運動環境；高灘處承諾將在3月中改善完成。

蘆堤寵物公園位於新北大都會公園內，占地約17公頃，公園內不僅有區分大、小狗區，寵物遊戲設施應有盡有，大片的草地除了可以讓毛小孩盡情奔跑，同時提供飼主休憩的座椅區，民眾可以坐在椅子上，邊欣賞河景，邊看著毛小孩放風。

新北市議員李倩萍表示，去年12月她與新北市寵物商業同業公會、鐶球訓犬學校，共同舉辦「萌寵毛寶貝運動嘉年華」活動，發現園內設施損壞，木製的設備腐朽，釘子因此裸露出來，此外，草地下方地勢不平造成積水嚴重，因此活動後召開會勘，要求相關單位改善。

李倩萍會勘時建議高灘處，木頭設施部分可採用防潮，也不易毀壞的「塑木」，雖然經費較高，但較不易損壞，經費部分她會盡力爭取；高灘處股長廖士吟表示，草地積水填補作業預計20日前完成，整場草地整平及原木設施更新，預計3月中前完成，還給毛寶貝一個安全的活動環境。