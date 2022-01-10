日常生活中，會接觸到不少類型的人，其中有一種人自信心十足，氣場強悍，遇到問題也能從容解決，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座是天生王者，很少有人敢在他們面前造次。

▍獅子座

獅子座天生具有王者風範，容易讓人覺得很有距離感，看上去不太隨和，但其實獅子座直率上進、很好相處。除此之外，獅子座相當有責任感，很讓人值得信賴，只要有他們在的地方，身旁親友、同僚都能因此感到安心，沒有人能輕易壓倒獅子座的氣場，也不敢在他們面前造次。

▍天蠍座

天蠍座個性低調，但不代表他們欠缺實力，相反的他們氣場很旺，光是一個眼神就能將對方震懾住，天蠍座是很有威嚇力的星座，除了本身比較強勢之外，報復心也很強，只要別人敢招惹他，天蠍座就會讓對方吃不完兜著走。尤其是天蠍座防備心重，所以距離感強，經常讓人覺得不好親近。

▍摩羯座

摩羯座比天蠍座還要低調、不張揚，他們骨子裡相當倔強固執，很有骨氣，氣質上則比較高冷，面無表情的時候會讓人心生畏懼，尤其是一旦觸及到他們的底線，就算他們不開口說話，渾身散發出的氣場也足夠讓旁人看了瑟瑟發抖。