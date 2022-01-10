台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）10日公告，2021年12月份自結營收為新台幣7.12億元，較前一年度成長140.46％，累計前12月自結營收為44.38億元，較前一年度成長42.45％，雙雙創歷史新高。

沛波鋼鐵總經理楊韻蒔表示，去年受惠台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業推案量多和公共工程持續釋出等因素，在市況需求熱絡、年前傳統旺季、彰濱擴產及鋼品買賣金額入帳等效應下，使得去年12月業績表現亮眼，沛波繳出超越前一年度高檔水準之成績，2021年全年營收突破40億大關，創下歷史新高記錄。

沛波表示，全球疫情反覆發生，原先預估全球經濟復甦將益發強勁，如今因變種病毒Omicron來襲又蒙上陰影，好在國內疫情控制得當，經濟持續成長，而在美國通過1.2兆美元基建預算，中國及印度等大國也持續要擴大國內基礎建設下，這對未來鋼材需求勢必有極大助益，在需求量成本價漸呈拉升的走勢下，後續國際鋼價再跌應有限，而農曆年前是鋼筋加工產業的傳統旺季，將帶動沛波營運穩健成長，因此沛波對未來業績展望維特正向看法。