主計總處今（10）日公布2021年11月受僱員工調查指出，隨著景氣熱絡，勞動需求增加，受僱人數升至817萬1千人，連五個月回升，也平了4月三級警戒前的水準，惟內需服務業尚未完全恢復，顯示疫情對勞動市場的影響還在。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，整體而言，11月的受僱人數和4月一樣，已平了4月的水準，12月應該會往正向發展，至於2022年1月由於疫情又升溫，勞動市場會如何發展？仍待觀察。

11月受僱人數之所以平了4月的水準，主要是製造業、醫療保健業人數比三級警戒前分別增加1萬多人，然而同期間批發零售業仍少了1萬人、藝術休閒娛樂業也少了1萬4千人，住宿餐飲業也還差了1千人，陳惠欣認為：「這說明疫情對勞動市場的影響還在。」

雖然疫情對勞動市場的影響還在，但她也指出，自2021年7月底相關管制逐漸放寬之後，受僱人數已連續五個月回升，與三級警戒前的差距已逐漸縮小，勞動市場持續朝正向發展。