中國人民銀行（大陸央行）上海總部今（10）日公佈，截至去年12月末，境外機構持有銀行間市場債券4兆元（人民幣，下同），11月末為3.9兆元，約占銀行間債券市場總託管量的3.5％。

從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.45兆元，占比61.3％。截止去年12月末，境外機構持有政策性金融債託管量為1.09兆元，占比27.3％。

據路透報導，去年12月，新增6家境外機構主體進入大陸銀行間債券市場。截至12月末，共有1016家境外機構主體入市，其中507家透過直接投資管道入市，728家通過「債券通」管道入市，219家同時透過兩個管道入市。

境外機構11月在大陸銀行間債市總增量為807億元，較10月大增逾9倍，創下9個月新高，前11月累計增持人民幣債券6789億元，其中累計增持國債5137億元，占比逾7成。

對於規模超130兆元的中國債券而言，4兆元不過是其中一小部分，卻是人民幣債市日新月異的鮮明見證。

《投資快報》報導，中國債券市場已走過約20年開放歷程。尤其是剛剛過去的2021年，中國債券市場深踩開放油門，全力擁抱全球金融市場和投資者。

2021年9月24日，債券通「南向通」正式開通，債券通實現了雙向通車。2021年10月27日，國務院決定將境外機構投資者投資境內債券市場獲得的利息收入免徵企業所得稅和增值稅政策延長至2025年年末。