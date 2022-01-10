天津市文化和旅遊局今天（1月10日）發佈緊急通知，自即日起，暫停天津市旅行社開展旅遊業務活動。

通知明確，立即暫停全市旅行社及在線旅遊企業在天津行政區域內組團旅遊業務；立即暫停全市旅行社及網路旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務；各區文化和旅遊局、市區兩級文化市場執法機構要督促旅行社及在線旅遊企業嚴格落實旅遊業務暫停要求，嚴格落實疫情防控措施。要督促旅行社及網件旅遊企業依法妥善處置遊客行程調整和退團退費等事宜，嚴格遵守團隊所在地區疫情防控要求，加強在途團隊遊客疫情防控工作，強化遊客健康監測和安全管理。

與此同時，天津市文化和旅遊局通知指出，將根據疫情形勢變化，適時公佈恢復經營時間。

2022年1月9日0-24時，天津市新增21例本土新冠肺炎確診病例（均在津南區），新增4例境外輸入性新冠肺炎確診病例，新增2例本土無症狀感染者，新增5例境外輸入無症狀感染者。