連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2021年12月自結合併營收3.74億元，月增達30.98％、年增達22.47％，帶動第四季合併營收9.62億元，季增達33.22％、年增達17.61％，同步改寫歷史新高。累計全年合併營收30.78億元、年增9.87％，亦創僅次於2019年的歷史次高。

乾杯表示，旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家均推出聖誕跨年套餐攬客，其中乾杯與老乾杯皆熱銷超過3千套。位於跨年一級戰區的分點均延長加開營業時間，高樓景觀餐廳「和牛47」及「麻辣45」由於坐擁觀看101倒數煙火秀的絕佳視野，於去年12月中即預訂客滿。

在餐飲傳統旺季聚餐需求暢旺、節慶商機加持挹注，配合去年12月初「黑毛屋」信義ATT店、「乾杯」華泰名品城等新店陸續開幕，同步挹注營收動能，使集團去年12月、第四季同步繳出雙位數「雙升」強勁動能，改寫歷史新高。

乾杯表示，集團去年因應5月中疫情三級警戒衝擊，推動全品牌外賣服務、開發外帶外送商品因應，同時加碼投入電商事業、推出雲端燒肉「宅家乾杯」定期購服務，吸引近600人訂購，創造每月逾百萬業績挹注，積極透過各種管道爭取營收來源。

隨著下半年疫情趨穩、警戒降級，國內餐飲市場熱度逐步回升，乾杯集團對此重啟展店計畫，加速搶攻年末旺季商機，截至去年底兩岸總店數達55家，包括台灣35家、中國大陸20家，較前年合計增加12家，使營收在疫情衝擊波動下仍改寫歷史次高。

展望2022年，乾杯集團將雙箭齊發，包括持續擴大海內外市場版圖，預計再展10～15家，為集團持續挹注營收動能。同時，亦將持續開發餐飲事業外送外帶商品，強化外賣市場競爭力，以提供消費者更多元、豐富選擇，以利後疫情時代集團穩健發展。

乾杯表示，今年展店首發將由旗下品牌「乾杯」與「黑毛屋」同步進駐全新開幕的遠東百貨竹北店，「黑毛屋本家」也將進軍台中。海外事業則首次插旗杭州、開出「老乾杯」杭州萬象店」，可望帶動營收再登高峰。

為因應今年持續積極展店的人才需求，乾杯集團開出計時社員時薪上看250元、正職社員上看4萬元的優渥條件，盼以優於業界的薪資招攬超過500名人才。同時，並成立「乾杯大學」教育課程，提供員工享有500堂餐飲領域課程的免費福利，培育餐飲管理人才。