農曆春節即將到來，歷年春節都是送禮高峰，近期屢次查獲夾帶非洲豬瘟核酸陽性肉品，為防堵非洲豬瘟於境外，行政院長蘇貞昌今(10)日來到台北郵件處理中心，要求對於收寄違規肉品人士開罰。農委會表示，農委會、交通部、關務署將召集跨部會會議討論，研議在各自法規上如何調整。

針對蘇揆指稱要開罰寄收違規肉製品的相關利益人士，農委會防檢局長杜文珍表示，依現行「動物傳染病防治條例」規定違規肉品不得攜帶入境，法規雖已有規範，但實際面仍須討論。

舉例來說，萬一有人惡意從海外寄送違規肉品，收件人很可能是被動收到這些東西，但也不希望收件人以後都以這樣的原因當作藉口，這等同沒有達到罰則的效果。

杜文珍說，不希望在這件事上傷及無辜，但郵包和快遞不斷寄送違規肉品進來都是風險，農委會、交通部、關務署近期將召開跨部會會議，研議在各自法規如何針對開罰進行調整。