由於天津爆發新冠Omicron傳染疫情，據澎湃新聞報導，自1月9日14時50分起，大陸鐵路部門暫停發售天津市管轄範圍內各車站至北京市管轄範圍內各車站的車票，京津城際列車天津站、天津西站除外。

如乘客在停售前已購了上述有效車票，退票時均免收退票手續費。團體票不受開車前48小時限制，旅客已購的與上述車票相關的後續有效車票，如需辦理退票時，需到車站售票窗口辦理退票手續，免收退票費，辦理退票時購買鐵路承運險和互聯網訂餐的一同辦理。

報導稱，經查詢鐵路12306客戶端發現，1月10日至1月23日，天津所有進京車票均已售罄或停售。而北京至天津的車票售賣正常。

據「健康天津」微信公眾號，1月9日0—24時，天津市新增21例本土新冠肺炎確診病例（均在津南區）。新增4例境外輸入性新冠肺炎確診病例。新增2例本土無症狀感染者，新增5例境外輸入無症狀感染者。截至1月9日，天津市累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例172例，出院病例145例，死亡病例3例，在院24例。