西門子歌美颯（Siemens Gamesa）10日舉行供應鏈大會暨第三階段策略夥伴宣誓儀式，預計在2021年至2025年之間，在台生產約3GW風場所需風機，並宣示未來與供應鏈共同協助風場開發商進軍離岸風電第三階段區塊開發。

西門子歌美颯指出，風機將由台灣供應鏈負責，包含金豐機器工業(塔架)、臺灣重山風力(塔架)、先進華斯複材科技(機艙罩及鼻錐罩)、臺灣塑膠工業(碳纖)、華城電機(配電盤)、君帆工業(變槳系統)、科凱風能(不斷電系統與電源轉換系統)、士林電機(變壓器)、西門子能源(變壓器)、信邦電子(電纜)、上緯興業(葉片樹脂)、東元電機(偏航系統)、華新麗華(電纜)、台灣福士(緊固件)、永冠能源科技集團(輪轂、輪轂板、機艙底座鑄件)。

西門子歌美颯於2017 年來台灣設立亞太區營運總部，隨即積極尋求在地合作，離岸風電第一階段與第二階段所獲總裝置容量為3GW，包含興建台灣第一座具商業規模的海洋風電離岸風場，並獲得雲林允能640MW 離岸風場、海能風電376MW 離岸風場、900MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場的合約，以及獲選為1044MW海龍離岸風電計畫首選供應商。目前在台灣員工總數已超過260人，並持續穩定成長中。