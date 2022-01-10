臺灣產物（2832）自結2021年稅後淨利3.81億元，EPS 1.05元。

臺產表示，依保險業財務報告編製準則自行結算110年12月單月營收淨額為新台幣6.41億元，110年12月單月稅前淨利與稅後淨利分別為1.44億元與1.26億元；該公司自行結算110年累計營收淨額為75.15億元，110年累計稅前淨利與稅後淨利分別為4.16億元與3.81億元，累計稅前EPS與累計稅後EPS分別為1.15元與1.05元。

華南金控2021年稅後淨利172.04億元 EPS 1.3元
彰化銀行2021年稅前盈餘101.2億元
#稅後淨利 #EPS #臺灣產物 #自行結算 #額為