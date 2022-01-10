臺灣產物自結2021年稅後淨利3.81億元 EPS 1.05元 17:312022/01/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）自結2021年稅後淨利3.81億元，EPS 1.05元。 臺產表示，依保險業財務報告編製準則自行結算110年12月單月營收淨額為新台幣6.41億元，110年12月單月稅前淨利與稅後淨利分別為1.44億元與1.26億元；該公司自行結算110年累計營收淨額為75.15億元，110年累計稅前淨利與稅後淨利分別為4.16億元與3.81億元，累計稅前EPS與累計稅後EPS分別為1.15元與1.05元。 華南金控2021年稅後淨利172.04億元 EPS 1.3元 彰化銀行2021年稅前盈餘101.2億元 #稅後淨利 #EPS #臺灣產物 #自行結算 #額為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新金2021年大賺203億 EPS達1.63 21:332022/01/07 財經 中信金2021年全年賺542.05億元 EPS 2.73元 18:502022/01/07 財經 台塑四寶2021翻倍狂賺2403.8億元 年終獎金7個月大豐收 16:302022/01/10 財經 權證星光大道－長榮 本季營運可期 04:102022/01/10 證券．權證 新增運能帶旺業績 長榮Q1單月500億起跳 04:102022/01/08 財經要聞 賺一年抵兩年 國巨EPS上看47元 04:102022/01/08 財經要聞 世紀鋼 年營收衝百億 04:102022/01/09 證券．權證 熱門股－世紀鋼 量增溫醞釀上攻 04:102022/01/07 證券．權證 櫃買7日將審議美達科技上櫃案 09:492022/01/07 財經 合庫金 去年EPS 1.51元 04:102022/01/09 證券．權證 券商2021報喜 6家EPS逾3元 04:102022/01/10 證券．權證 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 通膨數據屏息以待 市場預測超恐怖 股市剉咧等？ - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。