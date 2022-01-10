百貨家電通路商集雅社（2937）公告2021年12月營收4.27億元、年增26.49％；全年營收31.91億元、年增10.57％，單月、全年營收雙創新高。2022集雅社持續展新店，元月份將陸續進駐台中廣三SOGO、竹北遠百等，挹注成長動能。

集雅社每年計畫性展店，積極擴大銷售版圖；新年開出率先登場的是與三星合作的第二家全品項體驗館，預計12日在台中廣三SOGO開幕，另外竹北遠百店也將於20日正式亮相；集雅社副總蘇在基表示，隨著5G、AI、IoT的發展與基礎建設越來越成熟、內需市場持續擴大，遠端操控、專業AI智能控制家電商品已是現在家電主流。

根據「2021高端家電市場白皮書」顯示，2021年以來，家電行業向高端化轉型趨勢持續，高端產品占比不斷提升。因此，所衍伸的智慧家庭商機成為消費性電子大廠兵家必爭之地，更在市場上掀起一波換購潮，許多業者將旗下產品整合，並搭配寬敞、舒適的陳列空間讓消費者進行沉浸式體驗，藉此擴張市占。

像是此次集雅社與三星合作的全品項體驗館是台灣家電通路第一次與品牌商合作「全品項」體驗館，展示包括電視、家電、手機與平板等，從居家安全到能源管理提升，讓民眾能享有更完整智慧居家生活環境。繼去年3月第一家於高雄義享天地開幕後，第二家將進駐台中廣三SOGO。

此外，集雅社營運部長沈稚鎧指出，選在農曆年前開幕，主要著眼農曆年更換家電的購物潮，未來將持續進駐全台各主要商圈，提供更多專業分析與配套建議；去年受惠房市買氣旺盛以及許多家電用品大改款，帶動相關產品需求量提升，但由於晶片荒與塞港問題尚未解決，仍有許多民眾下訂後要到今年才能領到貨；且以目前市場熱度來看，消費力道不減，看好接下來的出貨與訂單狀況。