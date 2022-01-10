鎖定全台囤房逾10戶的包租公查稅，財政部中區國稅局今天表示，截至去年底，轄區共有226位包租公共補稅1427萬餘元，其中一名醫生，在台中一中商圈、學區擁房91戶當包租公，經輔導後，一次自動補報4個年度漏稅共新台幣212萬元。

財政部中區國稅局今天舉行例行記者會，針對2021年8月啟動的「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」說明成果，鎖定全國擁有10戶以上非自住房屋的囤房族，查核是否漏報租賃所得，先發輔導函勸告包租公自動補稅，而後啟動查核，確認是否還有未補報情形。

中區國稅局表示，截至去年底止，轄內有226位包租公在收報輔導函後自動補報，共補稅1427萬餘元。

其中，有名包租公，據了解職業為醫生，名下合計有多達91戶房屋，均緊鄰台中一中商圈及學區，分別出租給其員工及附近學生，但過去只有在2016年及2019年各申報5萬多元租金，2017年、2018年也都未申報租金所得。

中區國稅局指出，該名包租公收到輔導函後，有先自動補繳一部分租金，但對週邊租金水準似乎有漏報情形，約談到場說明後才完整補報所漏租金，從2017年至2019年，4個年度共補報租金所得529萬餘元，最終補稅加計利息共212萬多元，因是自動補報可免罰。

此外，在發函輔導期結束後，國稅局也實地展開查核，發現有2名包租公漏報租金所得但卻沒自動補繳，對2人補稅37萬多元，並加罰14萬餘元。

中區國稅局表示，這波專案查核將於3月底到期，4月起也將繼續啟動下一波專案查核，初步規劃為期2年，一樣是針對囤房包租公，隨囤房10戶以上的多屋族將於3月查核完畢，後續對象將改鎖定囤房10戶以下者，但具體範圍尚未定案。（編輯：潘羿菁）1110110