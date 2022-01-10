挪威足球新神童厄林·哈蘭德（Erling Braut Haaland）綽號「魔人普烏」，也有人稱他「新萊萬多夫斯基（2020年世界足球先生）」。他的球隊多特蒙德在德甲作客法蘭克福，上半場以0：2落後陷劣勢，下半場則連進3球反敗為勝，賽後哈蘭德在推特發文說：「新一年便由一場逆轉勝展開！」卻遭疑似女球迷留言酸：「CUT YOUR HAIR」（剪頭髮），哈蘭德本人霸氣一字回應：「不」，贏來14萬粉絲為他按讚。

哈蘭德效力的多特蒙德在德甲作客對戰法蘭克福，上半場落後以0：2陷入劣勢，下半場多特蒙德連進3球反敗為勝。賽後哈蘭德在推特（Twitter）發文寫道：「新的一年就由一場逆轉勝展開吧！男孩們幹得好，重要的3分。」

而他這則PO文下有位疑似女球迷作出回應，內容卻只有簡短幾字：「CUT YOUR HAIR」（剪頭髮），而且獲得2,000多人點讚，還有不少網民插口表示同意。但意想不利的是，這則留言看似不太友善帶點酸味，竟然得到了哈蘭德本尊親自回覆。

哈蘭德親自回應這位「女球迷」的「剪頭髮」要求，霸氣地只以一個「不」字回覆，得到14萬人點讚。跟他平日面對傳媒時回答不想回應的問題一樣，哈蘭德只以一個「No.」 （不）字回覆，他還特意在No字後面加上句號，表達事情「完全沒有商量餘地」，盡顯霸氣。

有趣的是，哈蘭德發出慶祝球隊逆轉勝的PO文有超過3萬人點讚，但這個簡單的「不」字回應，則已為他帶來14萬個讚，可見他「不說廢話」式的俐落處世態度，深受網民喜愛。此外的小插曲是，多特蒙德推特的「小編」竟也有樣學樣，叫陣中後衛丹-阿克塞爾·扎加杜（Dan-Axel Zagadou，非裔法國球員，22歲）「剪頭髮」。

台灣時間1月7日國際足總（FIFA）公佈「2021世界足球先生」最終候選3人，結果由拜仁萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、巴黎聖日耳曼梅西（Lionel Messi）、利物浦薩拉（Mohamed Salah）入圍，他們將角逐最後的王者席位，而此前進入11人名單的C.羅納多（Cristiano Ronaldo）及哈蘭德則無緣入選。但哈蘭德現年才21歲，日後前景仍大有可為。