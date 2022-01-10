近數月來深財務危機的中國知名地產商恒大集團傳出將把總部由深圳搬回廣州，據媒體與網路傳出照片顯示，1月10日下午已看到恒大深圳總部大樓已開始拆除恒大集團招牌。

綜合陸媒報導，從去年11月起已有媒體發現位於深圳的恒大集團總部大樓已人去樓空，大樓內一片狼藉。網路上在1月10日中午時已有多位網路知名人士在微博上發佈的消息：位於深圳灣的恒大總部，正在拆掉樓頂恒大集團的招牌。

根據微圖片顯示，「恒大集團」招牌上的圖案部份還未被拆除，4個中文企業名稱已經被拆除一大半，英文名稱也已經被拆除部分字母。

陸媒引述知情人士透露，恒大集團已經在2021年12月從該大樓退租，將總部搬回了廣州。

據了解，恒大集團是在廣州成立，並發展為全大陸最大的房地產企業，原先總部一直設於廣州，直到2017年恒大成為全球第一大房地產公司之後，許家印將恒大總部整個搬到深圳南山區卓越後海中心。