國民黨「最美發言人」李明璇懷胎9個多月，1月在高雄博愛蕙馨醫院生下女兒，母子均安。為國民黨9日甫失利的台北罷免、台中補選沖喜。全程陪產的老公潘德翰表示「護理師幫女兒洗澡，整層樓都是她的哭聲，真是太好了，很佩服全天下所有的媽媽和準媽媽」。

李明璇抱女兒合照。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

李明璇10日在臉書發文表示，「寶寶在上禮拜出生了～母女均安，謝謝大家的關心與祝福！身長52cm，體重3440g，頭好壯壯、非常健康。聽護理師們說她是當天醫院接生的寶寶同學們裡最手長腳長的，當初立志做淡定優雅的快樂孕婦，歷經11小時產程，似乎也解鎖人生一項大成就，非常欣慰也很開心自己做到了！」醫生還說：「到了產房妳還笑得出來，忍痛力異於常人」，自己很開心獲得醫生認證的「女強人」榮譽。

李明璇並提到，「今天是產後一週，我已經來到月子中心休養。原本以為生完馬上就能迅速回到工作崗位，沒想到在這裡要學習和磨練的更多，不過看到寶寶甜美的笑容，所有一切的辛苦，完全都值得」。

最後，李明璇強調，她要特別要謝謝孩子的爸爸、老公潘德翰先生，「從我懷孕、待產到生產，無時無刻都陪伴在我身邊，給我無微不至的照顧，在我堅持要親自上節目評論時政、堅持要南北通勤參加各種活動、堅持要站街頭市場宣傳公投、堅持要主持廣播《璇外知音》到最後一刻⋯時，他雖然在擔憂之中，但依然給足我最大的支持與最好的保護。相信未來的育兒之路上，我們能繼續同心，再大的困難也會迎刃而解。

李明璇坦言，新的一年，多了新身分，「教養孩童，使她走當行的道。我們會很努力的」